Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δημοσίευμα από την Ιταλία συνδέει τον διεθνή Έλληνα επιθετικό με τη Μίλαν.

Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι Μιλανέζοι σκοπεύουν να ενισχυθούν στη γραμμή κρούσης κατά την προσεχή μεταγραφική περίοδο, αναζητώντας μία επιπλέον λύση για την επίθεση, πίσω από τον Γκονζάλο Ράμος. Εκτός από τις περιπτώσεις των Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης και Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ, που έχουν ήδη απασχολήσει τα ιταλικά δημοσιεύματα, στη σχετική λίστα φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ιωαννίδης αποτελεί ποδοσφαιριστή που εκτιμά ιδιαίτερα ο Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρεί πως ο Έλληνας φορ διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει μία αξιόλογη εναλλακτική επιλογή αντί του νεαρού Καμάρντα, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις προσδοκίες και όλα δείχνουν πως θα παραχωρηθεί ως δανεικός.

Ωστόσο, η Μίλαν δεν είναι η μοναδική ομάδα που φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωσή του, καθώς ενδιαφέρον για τον 26χρονο επιθετικό υπάρχει και από τη Ρόμα.

Όσον αφορά την παρουσία του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Ιωαννίδης έχει καταγράψει φέτος 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ. Συνολικά, από την παρουσία του στον πορτογαλικό σύλλογο μετρά 37 παιχνίδια, έχοντας σημειώσει οκτώ τέρματα και μοιράσει έξι ασίστ.

Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030.