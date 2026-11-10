Amalfi Spider: Η Ferrari που κάνει κάθε διαδρομή να μοιάζει… καλοκαίρι

Η νέα Ferrari Amalfi Spider θα μπορούσε να θεωρείται ό,τι πιο κοντινό σε όχημα «γεννημένο» να κάνει κάθε διαδρομή να μοιάζει με κινηματογραφική σκηνή. Δεν είναι ότι της λείπει η (ιππο)δύναμη, αλλά γιατί η εικόνα που δημιουργεί είναι ότι γνωρίζει πως η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται πάντα στο πόσο γρήγορα φτάνεις στον προορισμό σου, αλλά στο πώς απολαμβάνεις τη διαδρομή.

Το όνομα Amalfi δεν είναι τυχαίο, καθώς η Ferrari συνεχίζει την παράδοση να βαφτίζει τα grand tourer της με ονόματα αυτοκινήτων που παραπέμπουν σε προορισμούς και έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, όπως συνέβη με τις California, Portofino και Roma. Αυτή τη φορά, η έμπνευση έρχεται από τη διάσημη ιταλική ακτογραμμή, με τη νέα Rosso Tramonto απόχρωση να αποτυπώνει τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος στην περιοχή.

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Η νέα δημιουργία του Μαρανέλο έρχεται να αντικαταστήσει τη Roma Spider, διατηρώντας τη φιλοσοφία ενός αυθεντικού grand tourer, αλλά ανεβάζοντας τον πήχη στις επιδόσεις. Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ένας V8 κινητήρας 3,9 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 631 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 320 χλμ./ώρα. Με άλλα λόγια, μπορείς να απολαμβάνεις τη θέα με τον αέρα στα μαλλιά σου, γνωρίζοντας ότι έχεις στη διάθεσή σου ένα πραγματικό θηρίο.

Σχεδιαστικά, η Ferrari επέλεξε να μην παρασυρθεί από την υπερβολή, με τις αναλογίες να παραμένουν κλασικές, όπως το μακρύ εμπρός καπό, οι μυώδεις πίσω θόλοι και ένα συμπαγές πίσω μέρος. Χωρίς τεράστιες αεροτομές και επιθετικές λεπτομέρειες που φωνάζουν για προσοχή. Η ενεργή πίσω αεροτομή είναι διακριτικά ενσωματωμένη στο αμάξωμα και εμφανίζεται όταν χρειάζεται.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια συνδυάζεται με την τεχνολογία, μέσα από δέρμα, αλουμίνιο και ψηφιακές οθόνες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή των φυσικών κουμπιών στο τιμόνι, μαζί με το παραδοσιακό κόκκινο κουμπί εκκίνησης του κινητήρα. Μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει ότι η Ferrari άκουσε όσους δεν ενθουσιάστηκαν με τα προηγούμενα touch χειριστήρια της Roma.

Στον δρόμο, η Amalfi Spider αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς στα κόκκινα για να εντυπωσιάσει καθώς στο Comfort προσφέρει ομαλή κύλιση, ελαφρύ τιμόνι και άνεση που ταιριάζει σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ στο Sport, η γκαζιά γίνεται πιο άμεση και ο V8 θυμίζει ότι κάτω από το κομψό αμάξωμα κρύβονται 631 ίπποι. Φυσικά, υπάρχουν και τα Race και ESC-Off για εκείνους που θέλουν να εξερευνήσουν περισσότερο τις δυνατότητές της.

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Η τιμή εκκίνησης στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 295.131 δολάρια, καθιστώντας την Amalfi Spider το πιο προσιτό ανοιχτό μοντέλο της Ferrari. Βέβαια, με τις επιλογές εξατομίκευσης να περιλαμβάνουν αμέτρητους συνδυασμούς χρωμάτων, υλικών και ανθρακονημάτων, το τελικό ποσό μπορεί εύκολα να ανέβει.

Η Ferrari θα κατασκευάζει πάντα τα ταχύτερα και πιο ακραία αυτοκίνητα, η Amalfi Spider, όμως, δημιουργήθηκε για να μας θυμίσει ότι μερικές φορές η καλύτερη διαδρομή είναι εκείνη που δεν βιάζεσαι καθόλου να τελειώσει.