Super League: ΑΕΚ κι Ολυμπιακός κλήθηκαν σε απολογία

Η ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφερε και πειθαρχικές εκκρεμότητες για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες κλήθηκαν σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» και οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν εξηγήσεις για συμβάντα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων κόντρα σε Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Η διαδικασία της απολογίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 09:30 το πρωί.

Η ανακοίνωση της Super League

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Τετάρτη, 11-11-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/8-νβ’ από 9/11/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ».