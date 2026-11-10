ΑΕΚ: Ο στόχος να επαναληφθεί το περσινό σερί κι οι κινήσεις του Ιανουαρίου

Η διακοπή των εθνικών ομάδων έρχεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό χρονικό σημείο για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα επιβαρύνθηκε αρκετά από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις της σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αντιλαμβάνεται την ανάγκη των ποδοσφαιριστών του να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό, τους έδωσε ρεπό από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, με τις προπονήσεις να επιστρέφουν στο πρόγραμμα την Παρασκευή. Τη Δευτέρα (16/11), μάλιστα, έχει προγραμματιστεί φιλική αναμέτρηση με την ΑΕ Λεμεσού, προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει ξανά αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στη Νίκαια, το επόμενο Σάββατο.

Στο διάστημα της διακοπής και μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στα Σπάτα έντεκα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες. Πρόκειται για τους Ρότα (Εθνική Ανδρών), Πήλιο (Αλβανία), Μάγερ (Κροατία), Βάργκα και Βιτάλις (Ουγγαρία), Γιόβιτς (Σερβία), Κοϊτά (Μαυριτανία), Μαρίν (Ρουμανία), Κάιρινεν (Φινλανδία), καθώς και τους Καλοσκάμη και Αλεξίου, που βρίσκονται στις κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων.

Πέρα από την ανάγκη για ξεκούραση, στην ΑΕΚ υπάρχει κι ένα περσινό σημείο αναφοράς. Μετά την αντίστοιχη διακοπή, η «Ένωση» είχε πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό σερί αποτελεσμάτων, με την ομάδα να ανεβάζει σημαντικά την απόδοσή της. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να επαναλάβει κάτι ανάλογο και φέτος, αξιοποιώντας το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στα αγωνιστικά, ο Στρακόσα είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει και αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Νίκολιτς αμέσως μετά τη διακοπή, με την επανένταξη του να αναμένεται στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζίνι, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα και γι' αυτό δεν ταξίδεψε προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ανγκόλας.

Παράλληλα, με την επιστροφή στη δράση αναμένεται να διευρυνθεί το ροτέισον της ΑΕΚ, καθώς το απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2026 θα χρειαστεί περισσότερες λύσεις. Περισσότερο χρόνο συμμετοχής αναμένεται να διεκδικήσουν ποδοσφαιριστές όπως οι Αριάγκα, Κάιρινεν και Κουτέσα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες, πέρα από την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR στις 2 Δεκεμβρίου.

Η ενίσχυση που θα γίνει κι οι αλλαγές στο αμυντικό πλάνο

Την ίδια στιγμή, ο σχεδιασμός της ΑΕΚ έχει ήδη στραφεί και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς θεωρείται δεδομένο πως θα γίνουν κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Οι βασικές προτεραιότητες αφορούν την απόκτηση ενός δεξιού μπακ κι ενός κεντρικού αμυντικού. Με αυτόν τον τρόπο, οι «κιτρινόμαυροι» θα καλύψουν ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στο ρόστερ τους, με την προσθήκη δεξιού οπισθοφύλακα να αποτελεί ουσιαστικά διόρθωση μιας επιλογής που δεν έγινε το περασμένο καλοκαίρι.

Στο κέντρο της άμυνας, η περίπτωση του Βίντα έχει τη δική της σημασία. Η ΑΕΚ επιθυμεί να διατηρήσει τον Κροάτη στην ομάδα και μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και τον συνολικό σχεδιασμό για τη συγκεκριμένη θέση.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πώλησης του Φιλίπε Ρέλβας το προσεχές καλοκαίρι, εξέλιξη που επίσης λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό της αμυντικής γραμμής.

Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα εξαρτηθούν από τις επιλογές που θα υπάρχουν στην αγορά, τις οικονομικές απαιτήσεις των υποψήφιων στόχων και τις προτεραιότητες του τεχνικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για έναν Ιανουάριο με παρεμβάσεις στο ρόστερ, θέλοντας να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες λύσεις ενόψει της συνέχειας.