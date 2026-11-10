Ολυμπιακός: Οι ευκαιρίες για Σιπιόνι και το πλάνο για Έσε

Μ’ ένα σημαντικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη μένοντας στο 1-1 με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ωστόσο, τα άσχημα νέα… έφτασαν περίπου μία ημέρα αργότερα, με την μαγνητική του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αργεντίνος μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ωστόσο, στο 55ο λεπτό έδωσε τη θέση του στον Γκουστάβο Πουέρτα, μια και αποχώρησε με πρόβλημα. Από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι με επτά εβδομάδες.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Βάσκος τεχνικός καλείται να βρει τις… λύσεις για την θέση του «κόφτη» μπροστά από την άμυνα και σύμφωνα με τα δεδομένα που διαμορφώνονται τις τελευταίες ώρες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό ο Λορένζο Σιπιόνι.

Ο Αργεντίνος μέσος συνεχίζει να προπονείται σε έντονους ρυθμούς στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη, ωστόσο, μέχρι και τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε είχε μείνει αρκετά πίσω στην ιεραρχία των χαφ από τον κόουτς των Πειραιωτών.

Όμως, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμα απαιτητικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση του «παραθύρου» για τις εθνικές ομάδες, φέρνει τον «Λόλο» πιο ψηλά στην σχετική… λίστα, αφού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί λύσεις στον άξονα, για τα ματς της Ελλάδας, μια και ο Αργεντίνος μέσος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Οι παίκτες των Πειραιωτών θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από την Πέμπτη (12/11) αφού το επόμενο τριήμερο θα απολαύσουν το ρεπό που τους χορήγησε ο Βάσκος κόουτς, ο οποίος περιμένει και τους διεθνείς να επιστρέψουν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα, αφού έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.