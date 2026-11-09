Ολυμπιακός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Έσε - Εκτός για 6-7 εβδομάδες, επιστρέφει από το 2027
Ποιους αγώνες θα χάσει ο Σαντιάγκο Έσε
Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Σαντιάγκο Έσε για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό.
Ο Έσε υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, η οποία επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «ερυθρόλευκων», Χρήστου Θέου: κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.
Με τα υπάρχοντα δεδομένα, η απουσία του αναμένεται να ξεπεράσει τον ενάμιση μήνα. Αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό να χάσει το σύνολο των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του 2026. Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους οκτώ αναμετρήσεις: πέντε για το πρωτάθλημα, απέναντι σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, δύο για το Europa League με Μίλαν και Τσέλιε, καθώς και το εντός έδρας ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
Τη φετινή σεζόν ο Έσε έχει καταγράψει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά 943 λεπτά συμμετοχής και ένα γκολ. Μάλιστα, το μοναδικό του τέρμα ήταν εκείνο που χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη στην έδρα της Μαρσέιγ.
Αναλυτικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού έως το φινάλε του 2026:
- 22-Νοε-2026 Super League (11η αγ.) Ολυμπιακός – Ηρακλής
- 26-Νοε-2026 Europa League (5η αγ.) Ολυμπιακός – Μίλαν
- 29-Νοε-2026 Super League (12η αγ.) Άρης – Ολυμπιακός
- 02-Δεκ-2026 Κύπελλο (5η αγ.) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 05-Δεκ-2026 Super League (13η αγ.) Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- 10-Δεκ-2026 Europa League (6η αγ.) Τσέλιε – Ολυμπιακός
- 13-Δεκ-2026 Super League (14η αγ.) Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 20-Δεκ-2026 Super League (15η αγ.) Ολυμπιακός – Παναιτωλικός