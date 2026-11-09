Ο Τάσος Νικολογιάννης αποκάλυψε στο «ΜΠΙΦ» τον λόγο που εκτέλεσε ο Καλάμπρια το κρίσιμο πέναλτι

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το «Καυτανζόγλειο» κερδίζοντας με 2-1 τον Ηρακλή, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντάβιντε Καλάμπρια στις καθυστερήσεις του αγώνα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Αρκετοί ωστόσο ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν γιατί ο Ιταλός αμυντικός ανέλαβε την εκτέλεση του κρίσιμου πέναλτι που θα έκρινε τους τρεις βαθμούς, την ώρα μάλιστα που στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονταν παίκτες του Παναθηναϊκού που στο παρελθόν έχουν σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Την απάντηση έδωσε ο Τάσος Νικολογιάννης μέσω της καθημερινής εκπομπής του Onsports.gr, «ΜΠΙΦ».

Ο κ. Νικολογιάννης ανέφερε αρχικά πως ο Καλάμπρια και στο παρελθόν είχε βγει μπροστά και είχε ζητήσει να εκτελέσει πέναλτι, άσχετα που δεν το έκανε εν τέλει.

Εκτελεστής των πέναλτι στον Παναθηναϊκό είναι ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος ωστόσο είχε αποχωρήσει στο 84' για να περάσει ο Ραστόντερ. Δεύτερος εκτελεστής είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο Αργεντινός ωστόσο έχει αστοχήσει στα τελευταία πέναλτι που έχει αναλάβει.

Έτσι, ο Καλάμπρια ένιωσε καλά, βγήκε μπροστά και πήρε την ευθύνη, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και χαρίζοντας τους τρεις πόντους στον Παναθηναϊκό με την ψυχραιμία αλλά και την ηγετικότητά του.