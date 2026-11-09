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ΑΕΚ: Η συγκινητική κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου στο πανό του Μάριου Ρουμπή

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε τη στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε το πανό στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της «Ένωσης», Μάριου Ρουμπή, πριν από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η συγκινητική κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου στο πανό του Μάριου Ρουμπή
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Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό, με πρωταγωνιστή τον διοικητικό ηγέτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο αρχηγός της ομάδας, Πέτρος Μάνταλος, μαζί με τον Παναγιώτη Λιάγκα και συνοδευόμενοι από τον Μάριο Ηλιόπουλο, άφησαν λουλούδια στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή. Η συγκινητική ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να φιλήσει το πανό που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του.

Μία ημέρα μετά την αναμέτρηση, την οποία η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1, πραγματοποιώντας ανατροπή απέναντι στον Λεβαδειακό, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media το σχετικό βίντεο, αποτυπώνοντας τη συγκεκριμένη στιγμή.

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