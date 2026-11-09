ΑΕΚ: Η συγκινητική κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου στο πανό του Μάριου Ρουμπή

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό, με πρωταγωνιστή τον διοικητικό ηγέτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο αρχηγός της ομάδας, Πέτρος Μάνταλος, μαζί με τον Παναγιώτη Λιάγκα και συνοδευόμενοι από τον Μάριο Ηλιόπουλο, άφησαν λουλούδια στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή. Η συγκινητική ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να φιλήσει το πανό που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του.

Μία ημέρα μετά την αναμέτρηση, την οποία η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1, πραγματοποιώντας ανατροπή απέναντι στον Λεβαδειακό, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media το σχετικό βίντεο, αποτυπώνοντας τη συγκεκριμένη στιγμή.