· Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR: Έφτασε τις 200 συμμετοχές ο Νίκος Παπαδόπουλος

O Nίκος Παπαδόπουλος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Αστέρα στις 25 Αυγούστου 2018

Αστέρας AKTOR: Έφτασε τις 200 συμμετοχές ο Νίκος Παπαδόπουλος
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Χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος υπερασπίστηκε την εστία του Αστέρα Τρίπολης για 200η φορά και έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής της ιστορίας της ομάδας που φτάνει αυτό το ορόσημο στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Μέχρι τώρα, ο Ματίας Ιγκλέσιας (217) και ο Χουάν Μουνάφο (277) ήταν οι μόνοι που το είχαν ξεπεράσει, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει πλέον 185 παιχνίδια με την ομάδα της Αρκαδίας στη Super League και 15 στο Κύπελλο Ελλάδος. Είχε κάνει το ντεμπούτο του στις 25 Αυγούστου 2018 στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Αστέρας 1-0.

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