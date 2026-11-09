Ο Ντεσάμπ έριξε «άκυρο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας και ψάχνει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός μετά το Μουντιάλ το περασμένο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής ομάδας και έδωσε τη θέση του στον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Ντεσάμπ, ο «πατέρας της νίκης», όπως είναι το προσωνύμιο του στη Γαλλία, μετρά 176 αγώνες στην άκρη του πάγκου των «πετεινών» και συμμετείχε στο τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής της εθνικής ομάδας, συμπληρώνοντας 14 χρόνια στον πάγκο των «τρικολόρ».

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror» η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον προσέγγισε για να πάρει τη θέση του Μάικλ Κάρικ, αλλά ο 58χρονος κόουτς απάντησε αρνητικά.