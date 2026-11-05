Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προσέγγισε τον Ντιντιέ Ντεσάν για την τεχνική ηγεσία

Η σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Ρόμα το βράδυ της Τρίτης (03/11) έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί εννέα αγώνων χωρίς νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετρούσε έξι ήττες και τρεις ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις. Το αποτέλεσμα έδωσε σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Μάικλ Κάρικ, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει το μέλλον του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Footmercato», η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει προσεγγίσει τις τελευταίες ημέρες τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο μιας πιθανής συνεργασίας.

Ο 58χρονος Γάλλος προπονητής, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας του, δεν φαίνεται να βιάζεται να αναλάβει άμεσα κάποια ομάδα. Αντίθετα, εξετάζει με προσοχή τις διαθέσιμες επιλογές, χωρίς να αποκλείει διαφορετικές προοπτικές για το επόμενο βήμα της καριέρας του.