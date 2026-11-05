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Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93: Πήραν το θρίλερ οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-90 στη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Εξαιρετική εμφάνιση από τους Μπριθουέλα και Ρόμπινσον.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93: Πήραν το θρίλερ οι «μπλαουγκράνα»
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Η Χάποελ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Οτούρου, Κόφεϊ και Μίτσιτς, με αποτέλεσμα να πάρει από νωρίς διψήφια διαφορά (16-6). Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και με τους Πάντερ και Ρόμπινσον κατάφερε να μειώσει σε 21-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Καταλανοί ανέβασαν την απόδοσή τους και πέρασαν μπροστά στο σκορ με 28-29, με τη Χάποελ να απαντά μέσω των Μίτσιτς, Οτούρου και Μπράιαντ. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 46-46, μετά από ακόμη ένα καλάθι του Ρόμπινσον.

Στην τρίτη περίοδο η Χάποελ επιχείρησε να ξεφύγει ξανά, φτάνοντας στο 55-49, όμως η Μπαρτσελόνα είχε διαφορετική άποψη. Με επιθετική πολυφωνία και πρωταγωνιστές τους Μπριθουέλα, Ενκαμουά και Μάρτιν, οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν την ανατροπή και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +9 (64-73).

Στην τελευταία περίοδο η Μπαρτσελόνα διατήρησε τον έλεγχο και ανέβασε τη διαφορά μέχρι και τους 14 πόντους (64-78). Η Χάποελ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με τους Μπράιαντ και ΛεΝτέι επιχείρησε μια τελευταία αντεπίθεση, μειώνοντας σε 85-89 στο 39ο λεπτό.

Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, η Μπαρτσελόνα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93.

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