· Λος Άντζελες Λέικερς

Luka Magic: Ο Ντόντσιτς έγραψε ιστορία, άφησε πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν

Ασταμάτητος ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, ξεπερνώντας τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν.

Luka Magic: Ο Ντόντσιτς έγραψε ιστορία, άφησε πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο NBA! Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία μυθική εμφάνιση, συνδυάζοντάς την με μια ξεχωριστή επέτειο, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» επικράτησαν με 116-103 των Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον 27χρονο γκαρντ. Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, έξι τρίποντα, εννέα ριμπάουντ και επτά ασίστ, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική του εμφάνιση με τουλάχιστον 40 πόντους.

Ωστόσο, το εντυπωσιακότερο επίτευγμά του αφορά ένα ιστορικό σερί. Ο «Luka Magic» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει έξι συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 35 πόντους, πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και πέντε εύστοχα τρίποντα!

Και τα επιτεύγματά του δεν σταματούν εκεί. Ο Ντόντσιτς έχει σημειώσει 308 πόντους στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της σεζόν, έχοντας μέσο όρο 38,5 πόντους ανά αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε καταγράψει 38,4 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 1986-87.

Πλέον, ο Σλοβένος βρίσκεται πίσω μόνο από τον μυθικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε σημειώσει 52,3 πόντους τη σεζόν 1962-63 και 50 πόντους τη σεζόν 1961-62.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:46 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

00:44 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Τα highlights από το 3/3 του «τριφυλλιού» στο Conference League

00:35 CONFERENCE LEAGUE

Καλάμπρια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα»

00:34 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια - Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα»

00:25 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Τα highlights από το μεγάλο διπλό του «Ομίλου» στο Βουκουρέστι (vid)

00:21 CONFERENCE LEAGUE

Ταμπόρδα: «Μια νίκη που την αξίζαμε»

00:17 EUROPA LEAGUE

Βαθμολογία Europa League: Σπουδαίο «διπλό» της Φερεντσβάρος κόντρα στη Μίλαν, έκτος ο Ολυμπιακός

00:10 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός μετά το 3/3 - Πέρασε από τη Μαδρίτη η Μπράιτον

23:57 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Με Φούντα και Πούγγουρα υπέταξε τους Ισραηλινούς

23:56 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Τρία στα τρία με περιττό άγχος

23:55 CONFERENCE LEAGUE

Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League

23:47 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Άπιαστη βολίδα του Φούντα και 2-0 οι Κρητικοί (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας