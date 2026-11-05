Luka Magic: Ο Ντόντσιτς έγραψε ιστορία, άφησε πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο NBA! Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία μυθική εμφάνιση, συνδυάζοντάς την με μια ξεχωριστή επέτειο, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» επικράτησαν με 116-103 των Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον 27χρονο γκαρντ. Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, έξι τρίποντα, εννέα ριμπάουντ και επτά ασίστ, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική του εμφάνιση με τουλάχιστον 40 πόντους.

Ωστόσο, το εντυπωσιακότερο επίτευγμά του αφορά ένα ιστορικό σερί. Ο «Luka Magic» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει έξι συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 35 πόντους, πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και πέντε εύστοχα τρίποντα!

Και τα επιτεύγματά του δεν σταματούν εκεί. Ο Ντόντσιτς έχει σημειώσει 308 πόντους στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της σεζόν, έχοντας μέσο όρο 38,5 πόντους ανά αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε καταγράψει 38,4 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 1986-87.

Πλέον, ο Σλοβένος βρίσκεται πίσω μόνο από τον μυθικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε σημειώσει 52,3 πόντους τη σεζόν 1962-63 και 50 πόντους τη σεζόν 1961-62.