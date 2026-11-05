Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99: Ο Γουάιλι «έλαμψε» και οι Βαυαροί «απέδρασαν» από τη Λυών

Την τρίτη της νίκη μακριά από τη Βαυαρία πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου, καθώς η ομάδα του Αντόν Γκαβέλ επικράτησε με 99-95 της αξιόμαχης Βιλερμπάν στο φινάλε σε ένα άκρως ισορροπημένο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά και στην ψυχραιμία που έδειξαν οι παίκτες των δύο ομάδων από τη γραμμή των βολών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γερμανούς ήταν ο Όστιν Γουάιλι, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, μετρώντας 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Η Μπάγερν βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και διατήρησε την ψυχραιμία της, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο διπλό.

Κάπως έτσι, οι Βαυαροί ανέβηκαν στο 3-7, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 4-6, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της στη φετινή διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99

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