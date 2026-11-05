Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84: Πέρασαν από την Ιταλία οι «πορτοκαλί»

Η Βαλένθια μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστές τους Σακό, Σορτς και Τέιλορ προηγήθηκε ακόμη και με 2-20. Η Αρμάνι, ωστόσο, αντέδρασε, μείωσε σταδιακά τη διαφορά και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 37-40.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και με τους Μπολμάρο, Πίτερς και Ρίτσι πέρασαν μπροστά, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 59-51.

Η Βαλένθια, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με επιθετικές λύσεις από τους Τέιλορ, Σακό και Σορτς επέστρεψε στο παιχνίδι, πήρε ξανά το προβάδισμα και άντεξε στην πίεση της Αρμάνι στα τελευταία λεπτά.

Ο Μπρουκς πέτυχε ένα καθοριστικό σουτ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία διατήρησε την ψυχραιμία της μέχρι το τέλος και έφυγε από το Μιλάνο με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, αφήνοντας την Αρμάνι σε δύσκολη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84.