Βαθμολογία EuroLeague: Κοντά στην κορυφή Φενέρ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια - Στον «πάτο» η Μπασκόνια

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει ανοίξει την αυλαία με τη σπουδαία νίκη του επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-2 και παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Στα παιχνίδια της Πέμπτης (05/11), ο Ιφί και η παρέα του έφυγαν με το «διπλό» από την έδρα της Εφές, επικρατώντας με 95-90 χάρις την πληθωρική εμφάνιση του Γάλλου γκαρντ. Λίγο χιλιόμετρα πιο δίπλα, η Φενέρμπαχτσε είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μπασκόνια, με την ομάδα του Σάρας να «διαλύει» με 84-65 τους Βάσκους στο ντεμπούτο του Ντουάιτ Πάουελ στην EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε στο φινάλε κόντρα στη Χάποελ του Ιτούδη, την ίδια ώρα που Βαλένθια και Μπάγερν Μονάχου πήραν σπουδαίες νίκες στην έδρα της Αρμάνι και Βιλερμπάν αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115

Αναντολού Εφές - Παρί 90-95

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία