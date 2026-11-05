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Εφές - Παρί 90-95: Ο Ιφί βγήκε νικητής στη «μάχη» με τον Πέιν και έδωσε μεγάλο «διπλό» στους Γάλλους

Η συγκλονιστική εμφάνιση του Κάμερον Πέιν (33π., 7 ασ.) δεν ήταν αρκετή για να δώσει τη νίκη στην Εφές, καθώς η Παρί με μπροστάρη τον Ναντίρ Ιφί επικράτησε με 95-90 των Τούρκων στο φινάλε, φεύγοντας με ένα τεράστιο «διπλό» από την Κωνσταντινούπολη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Εφές - Παρί 90-95: Ο Ιφί βγήκε νικητής στη «μάχη» με τον Πέιν και έδωσε μεγάλο «διπλό» στους Γάλλους
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Σπουδαίο διπλό στην Κωνσταντινούπολη πανηγύρισε η Παρί, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 95-90 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γάλλους ήταν ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος έκανε τα πάντα στο παρκέ με 28 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, αφήνοντας στα σκουπίδια την απίθανη εμφάνιση του Κάμερον Πέιν.

Η Εφές μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με τον Αμερικάνο γκαρντ να βρίσκει από νωρίς ρυθμό πήρε προβάδισμα ακόμη και οκτώ πόντων (22-14). Η Παρί, ωστόσο, αντέδρασε πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου και με τον Ιφί να αναλαμβάνει δράση πέρασε μπροστά, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα (36-42).

Το παιχνίδι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Ο Πέιν συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση, οδηγώντας την Εφές στην ανατροπή και στο +4 (70-66) στο τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και στο +6 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου.

Η Παρί, όμως, δεν έχασε την επαφή της με το σκορ και βρήκε τις λύσεις στην τελική ευθεία. Με τον Ιφί να δίνει ξανά το σύνθημα και τους Ετιέν και Φαγέ να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα 83-89 στο 37'. Ο Πέιν με το έβδομο τρίποντό του μείωσε σε 90-91, όμως ο Ιφί αποδείχθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Πέιν, ο οποίος σταμάτησε στους 33 πόντους με 7/13 τρίποντα, η Εφές δεν απέφυγε την ήττα και η Παρί έφυγε με το «διπλό» από την Πόλη.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95

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