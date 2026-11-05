Ήττα για την Εθνική Ελλάδας από τη Σουηδία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro

Η Εθνική Ελλάδας είχε δύσκολο έργο απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του ευρωπαϊκού χάντμπολ, προσπαθώντας στο πρώτο ημίχρονο να παραμείνει κοντά στο σκορ. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα πέντε τερμάτων πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η Σουηδία ανέβασε την απόδοσή της, διεύρυνε σταδιακά τη διαφορά και έφτασε τελικά στην επικράτηση με 33-24, ξεκινώντας με το δεξί την προκριματική της πορεία.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Άλμπιν Λάγκεργκρεν με επτά τέρματα, ενώ ο Σεμπάστιαν Κάρλσον πρόσθεσε πέντε.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-5, 12-7, 15-10, 18-13 (ημχ), 20-16, 24-20, 27-20, 29-22, 33-22, 33-24.