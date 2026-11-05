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Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Μέ Κόντρο η ενδεκάδα των Κρητικών

ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Κρητικών.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Μέ Κόντρο η ενδεκάδα των Κρητικών
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Μετά τις ήττες από τη Ρεν και τη Λεβερκούζεν, ο ΟΦΗ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη League Phase του Europa League.

Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα που θα παραταχθεί απέναντι στην ισραηλινή ομάδα.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Κόντρο, Νους.

Η ενδεκάδα της Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα, Φόρσον, Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου, Ουγγαρίτζα, Μαλέντε.

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