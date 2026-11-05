Νουόρα: «Ο Ολυμπιακός έχει μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε αμυντικά»

Ο Τζόρνταν Νουόρα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς συντελεστές της θετικής πορείας της σερβικής ομάδας, η οποία μετρά έξι νίκες και τρεις ήττες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει μέχρι στιγμής μέσο όρο 14,7 πόντους, με ποσοστό 40,6% πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, καθώς και 4,7 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ωστόσο, γνωρίζει τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας την ποιότητα και το μεγάλο βάθος που διαθέτει το ρόστερ των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις του Νουόρα:

«Το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε αμυντικά. Στην επίθεση, προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τον σωστό ρυθμό, ενώ η άμυνα και τα ριμπάουντ θα είναι κρίσιμα. Ο Ολυμπιακός έχει μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα και δεν έχει σημασία μόνο ποιος τους λείπει. Υπάρχει ο MVP, ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, ο Γουόρντ και πολλοί άλλοι σπουδαίοι παίκτες. Έχουν ένα πολύ βαθύ ρόστερ»