Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λούζα, Ταμπόρδα και Ραστόντερ στην ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναζητώντας την 3η του νίκη σε ισάριθμα ματς στη League Phase του Conference League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχωρά σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Πένια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντόνγκελεν, Κυριακόπουλο, στην άμυνα των «πράσινων».

Στα χαφ ο Λούζα παίρνει φανέλα βασικού, δίπλα στον Κάνγκουα. Ταμπόρδα, Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία θα δίνουν βοήθειες στον Ραστόντερ, που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.