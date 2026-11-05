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Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λούζα, Ταμπόρδα και Ραστόντερ στην ενδεκάδα

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την 3η αναμέτρηση των «πράσινων» στη League Phase του Conference League. 

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λούζα, Ταμπόρδα και Ραστόντερ στην ενδεκάδα
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναζητώντας την 3η του νίκη σε ισάριθμα ματς στη League Phase του Conference League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχωρά σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Πένια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντόνγκελεν, Κυριακόπουλο, στην άμυνα των «πράσινων».

Στα χαφ ο Λούζα παίρνει φανέλα βασικού, δίπλα στον Κάνγκουα. Ταμπόρδα, Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία θα δίνουν βοήθειες στον Ραστόντερ, που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

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