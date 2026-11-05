Αστέρας AKTOR: Στο πλευρό του Γκονσάλο Φέιο ο «Πάκο» Γιόχανσεν

Ο Αστέρας AKTOR προχώρησε σε προσθήκη στο τεχνικό του επιτελείο, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τον Πολ Άρνε «Πάκο» Γιόχανσεν, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη άμεσου συνεργάτη του νέου προπονητή, Γκονσάλο Φέιο.

Λίγες ημέρες μετά την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, οι Αρκάδες ενισχύουν το προπονητικό τους τιμ με τον Νορβηγό, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Φέιο στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες θα δουλέψουν μαζί για τρίτη φορά, μετά την κοινή τους παρουσία στη Λέγκια Βαρσοβίας και την Τοντέλα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Νορβηγό τεχνικό, Pål Arne "Paco" Johansen.

Ο Paco εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας, ως άμεσος συνεργάτης του νέου προπονητή, κ. Gonçalo Feio, με τον οποίο θα συνεργαστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1977 στην πόλη Brønnøysund της Νορβηγίας, διαθέτει άδεια UEFA Pro και διαθέτει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί.Ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής το 2003, αρχικά ως παίκτης και βοηθός προπονητής της Groruddalen, ενώ αργότερα εργάστηκε στο τεχνικό επιτελείο της Lyn.

Έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητής στην Εθνική ομάδα Γυναικών της Νορβηγίας, στις νορβηγικές Hønefoss και Molde, στην πορτογαλική CD Tondela και στην πολωνική Legia Warsaw με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο Πολωνίας και αγωνίστηκε στους ομίλους Europa League. Στην CD Tondela και στην Legia Warsaw συνεργάστηκε με τον προπονητή μας, κ. Gonçalo Feio.

Ο "Paco" ως πρώτος προπονητής εργάστηκε στις Εθνικές ομάδες U18, U19 και U20 της Νορβηγίας με πρόκριση στο Euro και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επίσης στην νορβηγική Odd και στην σουηδική Häcken.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως μέσος στην πατρίδα του στις ομάδες Brønnøysund, Fossum, Lyn, Ull/Kisa, Bærum και Groruddalen.

Καλωσορίζουμε τον κ. Pål Arne Johansen στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».