Άρης: Σε δημόσια διαβούλευση η παραχώρηση του Αλεξανδρείου για 49 χρόνια

Το επόμενο βήμα για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη πραγματοποιήθηκε, καθώς το σχετικό άρθρο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη Βουλή.

Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση του γηπέδου στους «κιτρινόμαυρους» για τα επόμενα 49 χρόνια, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της ομάδας, που θέλει να αποκτήσει σταθερή βάση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή της.

Παράλληλα, στο σχετικό άρθρο περιλαμβάνεται και όρος που αφορά το ενδεχόμενο ανέγερσης νέου γηπέδου από την ΚΑΕ Άρης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το άρθρο:

Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003»

1. α) Το κλειστό γυμναστήριο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η διαχείριση και εκμετάλλευση του οποίου ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), παραχωρείται, κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση, για σαράντα εννέα (49) έτη, στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003», υπό τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΑΡΗΣ 2003» (στο εξής «ΚΑΕ»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η παραχώρηση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της περ. β). Μετά τη λήξη της παραχώρησης, η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του κλειστού γυμναστηρίου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται, επανέρχεται στα «Ε.Α.Κ.Θ.», άνευ αποζημίωσης της ΚΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου.

β) Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των «Ε.Α.Κ.Θ.» και της ΚΑΕ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης, σε συμφωνία με το παρόν άρθρο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», το σύνολο των συνδεδεμένων με τη χρήση του κεντρικού γυμναστηρίου βοηθητικών κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, τον κινητό εξοπλισμό τους και τον περιβάλλοντα περιφραγμένο χώρο του Αλεξανδρείου Μελάθρου εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), όπως αυτός οριοθετείται σήμερα, περιλαμβανομένων και των εξόδων διαφυγής από τον υπόγειο χώρο του Αλεξανδρείου Μελάθρου, στον οποίο λαμβάνουν χώρα αθλητικές δραστηριότητες και ο οποίος περιλαμβάνεται στον παραχωρούμενο χώρο.

γ) Τα παραχωρούμενα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι απεικονίζονται στο από Μαρτίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Ι, με θέμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που συντάχθηκε από την εταιρεία αρχιτεκτονικών μελετών με την επωνυμία «Βασ. Κ. Φλούδας Ε.Ε.», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Η παραχώρηση τελεί, υπό τους ακόλουθους όρους: α) Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης, λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, εμπεριεχομένου του δικαιώματος μίσθωσης και παραχώρησης τούτων σε τρίτους. Η ΚΑΕ αναλαμβάνει με δικές της δαπάνες, στο όνομα και για λογαριασμό των Ε.Α.Κ.Θ., όπου τούτο απαιτείται, να διεκπεραιώσει τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, με τη συνεπικουρία των Ε.Α.Κ.Θ. και του Δημοσίου υπέρ της ΚΑΕ. Από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης, παραχωρούνται αυτοδικαίως στην ΚΑΕ υφιστάμενες άδειες για κάθε επιτρεπόμενο άθλημα και δραστηριότητα εντός των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

β) Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ αποδίδει στα Ε.Α.Κ.Θ. ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από τη μίσθωση και την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Η απόδοση γίνεται κατ` έτος και όχι αργότερα της 30ής Ιουνίου για το ποσοστό επί των εσόδων του προηγούμενου έτους.

γ) Η ΚΑΕ δεσμεύεται στην πραγματοποίηση εντός των πρώτων δώδεκα (12) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επενδύσεων στα παραχωρούμενα κτίρια, εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) είτε άμεσα είτε δια των μισθωτών/ παραχωρησιούχων αυτής. Στην επένδυση περιλαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση, και έργα αναβάθμισης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις υποχρεωτικές επενδύσεις και εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνονται και έργα διασφάλισης καθολικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

δ) Η ΚΑΕ υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, καθώς και στην αποκατάσταση των πάσης φύσεως φθορών και ζημιών τους. Τα Ε.Α.Κ.Θ. διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, από την ΚΑΕ, την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, προς τον σκοπό πλήρους τεχνικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της περ. γ). Η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την ΚΑΕ και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της χρήσης που καθορίζει η ΚΑΕ. Τυχόν πρόσθετες κατασκευές που πραγματοποιούνται με δαπάνες της ΚΑΕ, ανεξαρτήτως της μορφής και του χαρακτήρα τους, παραμένουν επ` ωφελεία της παραχώρησης και μετά τη λήξη του χρόνου αυτής, επιφυλασσόμενης της ΚΑΕ να αναζητήσει τυχόν συμψηφισμό των δαπανών αυτών με τυχόν υφιστάμενες οφειλές ή αντίστοιχων που πρόκειται να δημιουργηθούν, βάσει της περ. β, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ομοίως, η ΚΑΕ βαρύνεται με τις δαπάνες κάλυψης των τακτικών και έκτακτων ασφαλιστικών κινδύνων, που είναι δυνατόν να προέλθουν από τη χρήση, εκμετάλλευση και, εν γένει λειτουργία των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Εξαίρεση αποτελεί μεγάλη ή ολική καταστροφή από φυσικά φαινόμενα, ανωτέρα βία ή άλλα απρόβλεπτα περιστατικά, οι επιπτώσεις των οποίων δεν βαρύνουν την ΚΑΕ.

ε) Η ΚΑΕ υπέχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη από υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις που προέρχονται από όργανά της, κατά τη διάρκεια χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

στ) Σε περίπτωση που απαιτείται τυπικά, εντός του αντικειμένου της παρούσας παραχώρησης, η καταγγελία συμβάσεων, που έχουν συναφθεί μεταξύ των Ε.Α.Κ.Θ., σε περίπτωση άρνησης του εκάστοτε δραστηριοποιούμενου σε χώρο του αντικειμένου της παραχώρησης να τον αποδώσει στην ΚΑΕ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατοχής, με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει κατ` εφαρμογή της παρ. 1 στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ΚΑΕ, η τελευταία δύναται να ζητήσει τη σύμπραξη του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ή όποιας αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα είναι αρμόδιος προς τούτο και νομιμοποιείται σχετικά, ώστε να προβεί σε αποβολή τους. Η ΚΑΕ υπεισέρχεται σε αυτές, ως συμβαλλόμενη, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα και δικαιούται να λαμβάνει τα τυχόν μισθώματα ως αποζημίωση χρήσης, επιφυλασσόμενη για το δικαίωμα της καταγγελίας, κατά τα ανωτέρω, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την αποβολή τους, σύμφωνα με την κρίση της.

ζ) Το σύνολο των παραχωρούμενων κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων και νυν υπαίθριων χώρων τίθεται ακωλύτως και άνευ ανταλλάγματος στη διάθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και των κλιμακίων αυτών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των ετησίως προγραμματισμένων διεθνών αγώνων και προπονήσεών τους, περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων προπονήσεων των φιλοξενουμένων εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το σύνολο των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων μπορεί να χρησιμοποιείται και για τη φιλοξενία παγκοσμίων ή πανευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθλημάτων και αγώνων εθνικών ομάδων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης.

η) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι δεν αποκλείονται από εν γένει χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς και από χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι χώροι ευθύνης των Ε.Α.Κ.Θ., προς τον σκοπό ενδεικτικά ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, επιδιόρθωσης στέγης ή ανεξαρτητοποίησης θέρμανσης, υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Για την παράδοση κάθε ακίνητου και κινητού στοιχείου καταρτίζεται πρωτόκολλο, μεταξύ των Ε.Α.Κ.Θ. και της ΚΑΕ, στο οποίο, εκτός της γενικής αναφοράς των ακινήτων, παρατίθεται περιγραφή, κατά τρόπο συνοπτικό και ομαδοποιημένο, του κινητού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των τυχόν ελαττωμάτων αυτού. Στο πρωτόκολλο προσαρτάται, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τεχνική έκθεση αποτύπωσης των χώρων/εξοπλισμών του αντικειμένου της παραχώρησης. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται με ευθύνη και δαπάνες της ΚΑΕ εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην τεχνική έκθεση αποτυπώνεται η τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του αντικειμένου της παραχώρησης, όπως και του εκτιμώμενου κόστους αποκατάστασης τυχόν ελαττωμάτων, των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη ή πιθανολογείται η εμφάνιση. Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της σύμβασης.

4. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και δεν επιλυθεί φιλικά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που ανέκυψε, παραπέμπεται από οποιοδήποτε από τα μέρη προς επίλυση σε διαιτησία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σύμβαση.

5. Όλοι οι όροι της παρούσας παραχώρησης είναι ουσιώδεις και η παραβίασή τους μπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησής της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη Σύμβαση ειδική διαδικασία.

6. Ανάκληση της παραχώρησης μπορεί να λάβει χώρα κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση, εφόσον πληρούται κάποια από τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ανέγερση άλλου γηπέδου. Η ΚΑΕ μπορεί να επικαλεσθεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής μόνον μετά το πέρας έξι (6) ετών από την παραχώρηση. β) Πτώχευση / εκκαθάριση / λύση της ΚΑΕ. γ) Λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν υπέρμετρα επαχθή την παραχώρηση. δ) Μη λήψη άδειας / αδειών, χωρίς υπαιτιότητα της ΚΑΕ, σε σχέση με τέλεση αγώνων ή εκτέλεση επενδυτικού σχεδίου ή/και συντηρήσεων.

7. Τα δικαιώματα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης που παραχωρούνται στην ΚΑΕ υπερισχύουν και δεν θίγονται: α) από τυχόν αντίθετες προβλέψεις σε σχέση με τη χρήση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, συμπεριλαμβανομένων και προβλέψεων από τη θέση σε ισχύ τυχόν επιχειρησιακών σχεδίων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή της Δ.Ε.Θ. και β) από ενδεχόμενες μεταβολές στο ιδιοκτησιακό/διαχειριστικό καθεστώς των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. 8. Το παρόν ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δικαίου, περί των κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του προεχόντως αθλητικού χαρακτήρα του γυμναστηρίου.