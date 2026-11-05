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Sport5: «Πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ολυμπιακό για τον Ντόρσεϊ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού Sport5, η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Όφερ Γιανάι φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση προς την πλευρά του Ολυμπιακού για την απόκτηση του τιμωρημένου από τους Πειραιώτες, Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Sport5: «Πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ολυμπιακό για τον Ντόρσεϊ»
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Αντίστροφα μετράει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την επανένταξή στου στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με την τιμωρία του ομογενή γκαρντ, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε να λήγει στα μέσα του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, δημοσίευμα του ισραηλινού Sport5 φέρνει νέα δεδομένα όσον αφορά την υπόθεση του 30χρονου άσου, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο ιδιοκτήτης της, Όφερ Γιανάι, φαίνεται πως έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στους «ερυθρόλευκους» για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Γιανάι προσέγγισε τους ιδιοκτήτες των Πειραιωτών, εκφράζοντας την επιθυμία του να εντάξει άμεσα τον Ντόρσεϊ στο ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη.

Μάλιστα, φέρεται να προσέφερε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό, με το δημοσίευμα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγγίζει ακόμη και επταψήφιο ποσό.

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