Τόμπσον: «Ο Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες που έχει δει ποτέ το NBA»

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 117-116 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κλέι Τόμπσον, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία, μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη του έξτρα πενταλέπτου, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο έμπειρος γκαρντ μίλησε για την εμφάνισή του και τα συναισθήματά του, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή ποιότητά του.

Οι δηλώσεις του Κλέι Τόμπσον:

«Ο Γιάννης δεν σταματά ποτέ, ασκεί τόση πίεση στην άμυνα και ο είναι τόσο μοναδικός σε αυτό που κάνει. Έβαλε δύο πολύ κρίσιμες βολές. Μπαίνει πάντα δυνατά σε όλα τα παιχνίδια. Πολλοί σούπερ σταρ μπαίνουν σταδιακά στη σεζόν, αλλά όχι αυτός. Είναι στο 100% όλη την ώρα. Είναι ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες που έχει δει ποτέ το NBA, μπορεί κυριολεκτικά να μαρκάρει κάθε θέση. Είναι χαρά να παίζεις μαζί του και χαρά να τον βλέπεις».

Για το νικητήριο τρίποντο και την ατομική του εμφάνιση:

«Νιώθω υπέροχα. Δεν έχω νιώσει τόσο καλά εδώ και πολύ καιρό - χωρίς πόνους στα κάτω άκρα μου και είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ. Η ομάδα μού δίνει ευθύνες και δεν έχω νιώσει τόσο καλά στην έναρξη μιας σεζόν εδώ και χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που σκόραρα 30 πόντους μετά από χρόνια, οπότε μου δίνει τόση αυτοπεποίθηση για να συνεχίσω».