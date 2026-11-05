Χωρίς Μότλεϊ κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας

Ο φορμαρισμένος Ερυθρός Αστέρας θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στην EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης (06/11, 21:15).

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου ταξίδεψαν στην Αθήνα με μια απουσία, καθώς σύμφωνα με την Meridian Sport, ο Τζόναθαν Μότλεϊ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή με επιλογή του προπονητή, Ίμπον Ναβάρο.

Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι πως ο Ισπανός τεχνικός δείχνει να εμπιστεύεται μέχρι στιγμής για τη θέση του σέντερ τους Κρίστιαν Κολόκο και Εμπούκα Ιζούντου, με τα λεπτά συμμετοχής του Αμερικάνου ψηλού να έχουν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.