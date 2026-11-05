ΠΑΟΚ: Μπάρμπεκιου με πρωτοβουλία Λίσι μετά την προπόνηση

Σε εορταστικό κλίμα και με στόχο να φέρει ακόμη πιο κοντά τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι φρόντισε να συνδυάσει τα γενέθλιά του με μια ξεχωριστή συνάντηση στην προπονητική βάση της ομάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός συμπλήρωσε σήμερα 41 χρόνια ζωής και αποφάσισε να γιορτάσει την περίσταση μαζί με τους ανθρώπους του «δικεφάλου».

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία, διοργάνωσε μπάρμπεκιου, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να αφήσουν για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχε σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με παίκτες και μέλη του επιτελείου να περνούν χρόνο μαζί σε χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Μια πρωτοβουλία που είχε διπλό χαρακτήρα, καθώς πέρα από τον εορτασμό των γενεθλίων του Λίσι, αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.