Match Mode με Τσαντάκη - Μπασινά: Στο επίκεντρο Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και όχι μόνο!

Το Match Mode επιστρέφει και πάλι στις οθόνες σας στις 23:30 με σχολιασμό των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ σε Conference League και Europa League αντίστοιχα.

Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς σχολιάζουν όσα έγιναν στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, μαζί με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του Onsports.

Συντονιστείτε στις 23:30 στο επίσημο κανάλι του Onsports στο Youtube.