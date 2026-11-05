ΑΕΚ: Κάκωση στον δεξιό μηριαίο για τον Γάιο Σκορδίλη

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάιος Σκορδίλης έδειξαν πως έχει υποστεί κάκωση δεύτερου βαθμού στον δεξιό μηριαίο.

Ο Έλληνας σέντερ είχε ήδη τεθεί εκτός από την αναμέτρηση με τη Σομπατέλι και η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση εξακολουθεί να στερείται των υπηρεσιών των Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ, ενώ στη λίστα των τραυματιών προστέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στην προπόνηση της Τρίτης (4/11).

Η ανακοίνωση

«Κακοδαιμονίας συνέχεια…

Πρόβλημα έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη χθες (Τετάρτη, 04/11) ο Γάιος Σκορδίλης, στο Meditteraneo Hospital.

O έμπειρος σέντερ υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξιό μηριαίο και τίθεται εκτός δραστηριοτήτων.

Υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Υπενθυμίζεται, ότι σε στάδιο αποθεραπείας βρίσκονται ακόμη οι Τομά Ερτέλ, ΚιΣόν Φίζελ, ενώ σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί αύριο (Παρασκευή, 06/11) ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος επιστρέφει από την Ουγγαρία με ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού».