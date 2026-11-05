Νέα αυτοψία Δούκα στον Βοτανικό: «Το έργο τρέχει, το ίδιο κι εμείς» (vid)

Τους χώρους του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παρουσίασε ο Χάρης Δούκας, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε το εργοτάξιο και έδωσε στους θεατές μια εικόνα από την πρόοδο των εργασιών, ξεναγώντας τους σε διάφορα σημεία της υπό κατασκευή εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την αίθουσα Τύπου, τη διαδρομή που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά καθίσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία επιλογής των θέσεων για τις εξέδρες. Όπως ανέφερε ο Χάρης Δούκας στο βίντεο, στο εργοτάξιο έχουν ήδη μεταφερθεί διαφορετικά μοντέλα καθισμάτων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιλεγούν εκείνα που θα τοποθετηθούν στο νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές, θα γίνει και η σχετική παραγγελία.

Υπενθυμίζεται πως ο χρονικός ορίζοντας που έχουν θέσει τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο Δήμος Αθηναίων προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων το καλοκαίρι του 2027, με στόχο το «Τριφύλλι» να αγωνιστεί στο νέο του γήπεδο από την επόμενη σεζόν.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Νέα αυτοψία στον Βοτανικό!

Μπήκαμε στα έγκατα του γηπέδου, είδαμε τα αποδυτήρια, τη Θύρα 13, δοκιμάσαμε τα νέα καθίσματα, είδαμε τον Ερασιτέχνη καθώς και τα δύσκολα τεχνικά σημεία του στεγάστρου.

Το έργο τρέχει! Το ίδιο κι εμείς!»