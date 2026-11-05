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Αποθέωσε τον Ναν ο Παναθηναϊκός: «Ανεπανάληπτος - Δεν υπάρχει καλύτερος» (pic)

Το «τριφύλλι» εκθείασε τον Αμερικανό γκαρντ για την εμφάνισή του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αποθέωσε τον Ναν ο Παναθηναϊκός: «Ανεπανάληπτος - Δεν υπάρχει καλύτερος» (pic)
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Με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν για την εκπληκτική του εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί, οδηγώντας τους «πράσινους» με 33 πόντους.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, ήταν η παρουσία του στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσε 23 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της EuroLeague σε πόντους μέσα σε ένα δεκάλεπτο.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Κέντρικ Ναν τι έκανες; 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο (ναι, σωστά διαβάσατε). Οι περισσότεροι στην ιστορία της Euroleague. Αλήθεια, ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχει καλύτερος».

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