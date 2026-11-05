· Παναθηναϊκός

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα.

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και το βράδυ της Παρασκευής (13/11) ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens».

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να παρακολουθήσετε από κοντά τη «μάχη» της αρμάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κόντρα στο καμάρι της Καταλονίας, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε έξι (6) διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens».

Για να δηλώσεις συμμετοχή αρκεί, έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 15:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @onsportsgr στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση.

Η κλήρωση θα γίνει live στην εκπομπή "Το ΜΠΙΦ". Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή…

https://www.instagram.com/p/DfWz6AXODPd/

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα:

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.

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