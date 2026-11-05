Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Οι διαιτητές του αγώνα

Η Euroleague ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα έχει την ευθύνη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (21:15) στη «SUNEL Arena».

Για το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής επιλέχθηκαν οι Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, Μπόρις Ρίζικ από την Ουκρανία και Ουγκ Τεπενιέ από τη Γαλλία, οι οποίοι θα κληθούν να διευθύνουν τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.