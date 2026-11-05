Ολυμπιακός: Άλλαξε και… επίσημα η ώρα με Τσέλιε
Επίσημη… μορφή πήρε η αλλαγή της ώρας έναρξης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Τσέλιε στην Σλοβενία.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Τσέλιε για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και την Πέμπτη (05/11) ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η αλλαγή της ώρας.
Αρχικά, το ματς είχε προγραμματιστεί από την UEFA να ξεκινήσει το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου στις 22:00 ωστόσο, σύμφωνα με το νέο ορισμό, ο αγώνας θα λάβει χώρα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:45.