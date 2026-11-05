Ολυμπιακός: Άλλαξε και… επίσημα η ώρα με Τσέλιε

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Τσέλιε για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και την Πέμπτη (05/11) ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η αλλαγή της ώρας.

Αρχικά, το ματς είχε προγραμματιστεί από την UEFA να ξεκινήσει το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου στις 22:00 ωστόσο, σύμφωνα με το νέο ορισμό, ο αγώνας θα λάβει χώρα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:45.