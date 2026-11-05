Πορτογαλία σε «CR7»: «Σε ευχαριστούμε για όλα, αιώνιε αρχηγέ» - Ετοιμάζεται αγώνας για να τιμηθεί

Με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην τεράστια συνεισφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποχαιρέτησε τον σπουδαίο άσο, μετά την απόφασή του να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή του καριέρα σε ηλικία 41 ετών.

Η ομοσπονδία εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για όσα προσέφερε ο «CR7» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως βρίσκεται στα πλάνα της η διοργάνωση ενός ειδικού αγώνα το προσεχές διάστημα, προκειμένου να αποδοθούν στον Πορτογάλο σταρ οι τιμές που αρμόζουν στην ιστορική του διαδρομή με το εθνόσημο.

Το μήνυμα της Πορτογαλίας

«Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.

Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.

Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.

Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.

Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.

Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!

Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή.

Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο — μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά.

Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ!

Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι σου!

Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».