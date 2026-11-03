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Ολυμπιακός: Άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία

Σε διαφορετική ώρα ορίστηκε η αναμέτρηση των Πειραιωτών με τους Σλοβένους.

Ολυμπιακός: Άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία
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Σε διαφορετική ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη θα διεξαχθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Τσέλιε, στις 10 Δεκεμβρίου, για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UEFA, η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε από τις 22:00 στις 19:45, αλλάζοντας τον προγραμματισμό της αναμέτρησης στη Σλοβενία.

Μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός έχει να στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία, πριν επιστρέψει στη δράση της League Phase και ταξιδέψει για την αναμέτρηση με την Τσέλιε.

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