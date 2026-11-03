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Με 13 παίκτες στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (03/11) για την Ισπανία, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τη Ρεάλ στη «Movistar Arena» για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Μαδρίτη, αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης

Ηλίας Λαλιώτης

Με 13 παίκτες στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Movistar Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με μοναδικό στόχο να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση μετά την ήττα από την Εφές στην «Πόλη».

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (03/11) με προορισμό την ισπανική πρωτεύουσα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες για την αναμέτρηση απέναντι στο φορμαρισμένο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ στο αεροπλάνο δεν μπήκαν επίσης οι Μαντζόυκας, Μωραΐτης και Κουζέλογλου.

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