Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν για το Europa League
Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και τη Λιόν στο Σαν Σεμπαστιάν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ελληνική «σφυρίχτρα» θα διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Λιόν στην Ισπανία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Συγκεκριμένα, η UEFA όρισε για το παιχνίδι στο «Ανοέτα» τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο πλευρό του έμπειρου διαιτητή θα είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος και Ανδρέας Φωτόπουλος.
Τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, την ίδια ώρα που στην αίθουσα του VAR θα καθίσει ο Άγγελος Ευαγγέλου, μαζί με τον Γερμανό Μπάστιαν Ντίνγκερτ.