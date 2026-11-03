· Λιόν · Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν για το Europa League

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και τη Λιόν στο Σαν Σεμπαστιάν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν για το Europa League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελληνική «σφυρίχτρα» θα διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Λιόν στην Ισπανία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, η UEFA όρισε για το παιχνίδι στο «Ανοέτα» τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο πλευρό του έμπειρου διαιτητή θα είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος και Ανδρέας Φωτόπουλος.

Τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, την ίδια ώρα που στην αίθουσα του VAR θα καθίσει ο Άγγελος Ευαγγέλου, μαζί με τον Γερμανό Μπάστιαν Ντίνγκερτ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H ισπανική αστυνομία διερευνά το ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

17:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στον Βόλο

17:38 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην προπόνηση Ρότα, Στρακόσα και «φατούρο» για τέσσερις - Πάνοπλη η «Ένωση»

17:29 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Στους Vikos Φalcons ο Άνταμ Σμιθ

17:01 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία

16:57 EUROLEAGUE

Καλαϊτζάκης: «Είμαστε σε μια περίοδο που δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε»

16:36 CHAMPIONS LEAGUE

Ρέλβας: «Mε τον κόσμο και την προσωπικότητά μας κόντρα στη Ρεάλ - Ο Μουρίνιο είναι θρύλος»

16:31 EUROPA LEAGUE

Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν για το Europa League

16:20 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα λάθη μας - Θέμα χαρακτήρα τα μεγάλα ματς» (vid)

16:18 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Ο Ρότα θα είναι έτοιμος, να βάλουμε... φωτιά στις εξέδρες» - Όσα είπε για το ΑΕΚ - Ρεάλ

16:13 EUROLEAGUE

Με 13 παίκτες στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

16:08 STORIES

Match Mode: Μια εκπομπή… Αγγελικά πλασμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας