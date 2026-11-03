Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τα περί πρότασης για τον Αλιού Ντιαρά

Την ώρα που δημοσιεύματα από την Ιταλία θέλουν τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 450.000 ευρώ στη Βίρτους Μπολόνια για την απόκτηση του Αλιού Ντιαρά, οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Ιταλία, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φέρεται να προσέφερε 450.000 ευρώ στη Βίρτους για τον 23χρονο ψηλό ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος, με την πρόταση μάλιστα να απορρίπτεται από την πλευρά των Ιταλών.

Ωστόσο, η θέση του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρη. Από το «τριφύλλι» διαψεύδουν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση για τον Ντιαρά, συνεπώς δεν τίθεται θέμα απόρριψής της από τη Βίρτους.

Όπως γράφτηκε παραπάνω, ο Αλιού Ντιαρά πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague, αποτελώντας μία από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ψηλών της διοργάνωσης, μετρώντας κατά μέσο όρο 11,6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2,1 τάπες ανά αγώνα, έχοντας ξεχωρίσει με την παρουσία του.

Το ενδεχόμενο ενίσχυσης στη θέση του σέντερ παραμένει ένα ζήτημα που μπορεί να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, τουλάχιστον στην περίπτωση του Ντιαρά, οι «πράσινοι» βάζουν τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια.