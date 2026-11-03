Βιτάλις: «Ονειρικό το Champions League, τιμή και υπερηφάνεια να αγωνίζομαι στην ΑΕΚ»

Ο Μίλαν Βιτάλις παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο ουγγρικό μέσο «Nemzeti Sport», μιλώντας για τη νέα σελίδα της καριέρας του στην ΑΕΚ, τις εμπειρίες του από το Champions League και τους στόχους της «Ένωσης» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο 24χρονος μέσος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στους «κιτρινόμαυρους», χαρακτηρίζοντας μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια το γεγονός ότι φορά τη φανέλα της ΑΕΚ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του, τους οποίους μέχρι πρότινος παρακολουθούσε από την τηλεόραση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια που έλαβε από τον Μπάρναμπας Βάργκα κατά την προσαρμογή του στην Αθήνα.

Ο Βιτάλις μίλησε ακόμη για τη συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον ρόλο του στον αγωνιστικό χώρο, την ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μίλαν Βιτάλις:

Για τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ: «Είναι τεράστια τιμή και υπερηφάνεια για μένα που αγωνίζομαι εδώ. Στην αρχή δεν είχα καν συνειδητοποιήσει σε πόσο μεγάλο σύλλογο και μπροστά σε τι κοινό είχα έρθει. Βρίσκομαι στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον, καθώς αγωνίζομαι σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Ήδη από τις προπονήσεις εξελίσσομαι πάρα πολύ, πόσο μάλλον μέσα από τους αγώνες».

Για τους Ζοάο Μάριο, Λόβρο Μάγερ και Πέτρο Μάνταλο: «Όταν αναφέρατε αυτά τα ονόματα, ανατρίχιασα λίγο! Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και εκτός γηπέδου και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πετύχει τόσα πολλά στην καριέρα τους. Αγωνίζομαι μαζί με ποδοσφαιριστές που παλαιότερα παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και προσπαθώ να απολαμβάνω αυτές τις στιγμές».

Για τις δυνατότητές του και την προσαρμογή του: «Από τις πρώτες κιόλας ημέρες έγινε ξεκάθαρο ότι όσα αρκούν στην πατρίδα μου, εδώ δεν είναι αρκετά. Ωστόσο, μπορώ να πω με σιγουριά ότι μέσα σε μία εβδομάδα προσαρμόστηκα στον ρυθμό και στη νέα καθημερινότητα. Έχουμε εξαιρετικό τεχνικό επιτελείο και πολύ καλή ομάδα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μαθαίνεις από όλους».

Για τη βοήθεια του Βάργκα στην προσαρμογή του: «Εγώ και η σύζυγός μου τού οφείλουμε πάρα πολλά, όπως και στη σύντροφό του. Χωρίς να χρειαστεί καν να τους το ζητήσουμε, ήταν αμέσως δίπλα μας σε όλα όσα αφορούσαν τις διαδικαστικές υποθέσεις και την προσαρμογή μας στην καθημερινότητα. Αν εξαιρέσω την περίοδο που αγωνιζόμουν στη Ντουνάιτσκα Στρέντα, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί πραγματική εμπειρία στο εξωτερικό, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησα την καριέρα μου ως ξένος ποδοσφαιριστής έχοντας έναν τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μου. Ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί για πολύ καιρό».

Για τον Βάργκα ως συμπαίκτη: «Αυτό που κάνει στις κεφαλιές είναι απίστευτο. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο! Ίσως να μην είναι τόσο εμφανές, αλλά με εντυπωσιάζουν εξίσου η αντοχή του και η νοοτροπία του. Βοηθάει πάρα πολύ και στην αμυντική λειτουργία, ενώ παράλληλα είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός με τον οποίο έχω αγωνιστεί ποτέ».

Για τον χρόνο συμμετοχής του: «Το ρόστερ αποτελείται από 20-25 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι όλοι έτοιμοι να αγωνιστούν ανά πάσα στιγμή. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο καλύτερος δυνατός προπονητής για μένα. Φροντίζει να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς και να είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αποκτήθηκα μόλις πρόσφατα, έχω πάρει αρκετές ευκαιρίες».

Για τη θέση και τον ρόλο του στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις την ΑΕΚ με την Γκιόρ, καθώς εδώ αγωνιζόμαστε με δύο κεντρικούς μέσους, ενώ εκεί παίζαμε με τρεις. Ο ρόλος μου έχει αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα μου, αλλά μου αρέσει πολύ και η τωρινή θέση και τα καθήκοντά μου. Διαφορετική είναι επίσης η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας σε σχέση με την εθνική ομάδα, επομένως ούτε αυτές οι δύο περιπτώσεις μπορούν να συγκριθούν. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα».

Για τις ευρωπαϊκές βραδιές με την ΑΕΚ: «Δεν μπορούσα να πιστέψω ούτε καν ότι στο πρώτο μου φιλικό παιχνίδι, στο οποίο μάλιστα πέτυχα γκολ, υπήρχαν 20.000 άνθρωποι που πανηγύριζαν στις εξέδρες. Αγωνιστήκαμε σε απίστευτη ατμόσφαιρα, ενώ για τη συμμετοχή στο Champions League δεν υπάρχει πραγματικά καλύτερη λέξη από το ονειρική. Προσπαθώ να συνεχίσω να ζω αυτό το όνειρο και ελπίζω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, ακόμη και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τις πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στην 24άδα του Champions League: «Αν κάνουμε τη δουλειά μας και παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ναι. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να προκριθούμε».

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ως φίλος της Μπαρτσελόνα: «Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά για να είμαι ειλικρινής, οποιαδήποτε ομάδα κι αν βρισκόταν απέναντί μας θα ήμουν ευχαριστημένος. Έχω την ευκαιρία να αντιμετωπίσω ομάδες και ποδοσφαιριστές που μέχρι πρότινος παρακολουθούσα μόνο στην τηλεόραση».

Για το πρόσφατο clasico: «Δεν θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω γι’ αυτό, πονάει… Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε δίκαια. Η Μπαρτσελόνα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, αλλά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος του πρωταθλήματος οι Καταλανοί θα πανηγυρίσουν»!

Για τους στόχους της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που κάθε χρόνο θέλει να κατακτά τρόπαια. Επομένως, έχουμε μπροστά μας τόσο την υπεράσπιση του πρωταθλήματος όσο και την κατάκτηση του Κυπέλλου».

Για το αν αποχώρησε με παράπονο από την Γκιόρ: «Ήξερα ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση, αλλά δεν θέλω πλέον να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Όλες οι πλευρές βγήκαν από την υπόθεση όσο το δυνατόν πιο κερδισμένες. Παρακολουθώ όλους τους αγώνες της Γκιόρ και ενημερώνομαι ενεργά για όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Διατηρώ επαφή με αρκετούς πρώην συμπαίκτες μου και μιλάμε σχετικά συχνά. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να καταφέρουν να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή μας».