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Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Φέγενορντ - Ίντερ

Στροφή στο Champions League για ένα ακόμα ταμείο!

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Φέγενορντ - Ίντερ
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Έτοιμος για ένα ακόμα ταμείο είναι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από την ΒΕΤΜΑΤ για το Onsports, αφού μετά την άνετη επιβεβαίωση από την πρόβλεψη στο αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, στρέφεται στα ματς του Champions League.

Στο… μικροσκόπιο μπαίνει η αναμέτρηση της Φέγενορντ με την Ίντερ, όπου οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη. Όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται στον διαιτητή, Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος έχει συνεχόμενα under στις κάρτες.

Όμως, η επιλογή δεν σταματά στις κίτρινες κάρτες, αφού προτείνεται ένα combo με κόρνερ, το οποίο προσφέρεται για το 12ο σερί ταμείο.

Δείτε την επιλογή:

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