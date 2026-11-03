Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Φέγενορντ - Ίντερ

Έτοιμος για ένα ακόμα ταμείο είναι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από την ΒΕΤΜΑΤ για το Onsports, αφού μετά την άνετη επιβεβαίωση από την πρόβλεψη στο αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, στρέφεται στα ματς του Champions League.

Στο… μικροσκόπιο μπαίνει η αναμέτρηση της Φέγενορντ με την Ίντερ, όπου οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη. Όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται στον διαιτητή, Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος έχει συνεχόμενα under στις κάρτες.

Όμως, η επιλογή δεν σταματά στις κίτρινες κάρτες, αφού προτείνεται ένα combo με κόρνερ, το οποίο προσφέρεται για το 12ο σερί ταμείο.

Δείτε την επιλογή: