Ένα σημαντικό βήμα για την κατασκευή του νέου «σπιτιού» του Παναθηναϊκού, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο από τη δοκιμαστική τοποθέτηση των πρώτων καθισμάτων στις εξέδρες.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό καταγράφηκε μέσα από ένα νέο video που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Οι εργασίες στο νέο «σπίτι» του «τριφυλλιού» συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θέλει το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Στο νέο βίντεο αποτυπώνεται η δοκιμαστική τοποθέτηση των πρώτων καθισμάτων στις εξέδρες του γηπέδου, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκό και την κατασκευή του νέου του γηπέδου.

Πρόκειται για ένα ακόμη ορατό δείγμα της προόδου των εργασιών, καθώς το νέο γήπεδο του συλλόγου αρχίζει σταδιακά να παίρνει την τελική του μορφή.