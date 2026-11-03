Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters του Παρισιού - Αυτός είναι ο λόγος

Ο Έλληνας τενίστας δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο Masters της χρονιάς, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στον δεξιό ώμο. Ο Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο παίρνει τη θέση του στο κυρίως ταμπλό.

Ο 27χρονος πρωταθλητής ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του απέναντι στον Λέρνερ Τιέν, ωστόσο τελικά δεν θα βρεθεί στο κορτ, επιλέγοντας να μην πάρει το ρίσκο λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Μετά την παρουσία του μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά στο Αλμάτι, ο Τσιτσιπάς είχε αναγκαστεί να αποσύρει τη συμμετοχή του και από τη Βασιλεία, εξαιτίας προβλήματος στον δεξιό ώμο.

Καθώς δεν έχει αναρρώσει πλήρως, προτίμησε να μην αγωνιστεί ούτε στο Παρίσι, προκειμένου να αποφύγει ενδεχόμενη επιβάρυνση της κατάστασής του.

Τη θέση του Έλληνα τενίστα στο κυρίως ταμπλό παίρνει ο lucky loser Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει κανονικά τον Λέρνερ Τιέν.