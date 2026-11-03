Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα κόντρα στον Τίεν στο Paris Masters - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον ανεβασμένο Λέρνερ Τίεν στον πρώτο γύρο του τελευταίου Masters 1000 της χρονιάς, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Παρίσι.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα κόντρα στον Τίεν στο Paris Masters - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Στη μάχη του Paris Masters μπαίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει μπροστά του μια απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στον Λέρνερ Τίεν, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Νο. 34 της παγκόσμιας κατάταξης, καλείται να αντιμετωπίσει τον 20χρονο Αμερικανό, ο οποίος καταλαμβάνει την 19η θέση στον κόσμο και προέρχεται από ένα ιδιαίτερα καλό διάστημα.

Ο Τσιτσιπάς θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο Παρίσι, αφήνοντας πίσω τον αποκλεισμό του στα ημιτελικά του τουρνουά στο Αλμάτι. Στόχος του είναι να πραγματοποιήσει μια αξιόλογη πορεία στο τελευταίο Masters 1000 της σεζόν, διεκδικώντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη, αλλά και μια σημαντική ψυχολογική ώθηση.

Απέναντί του, ωστόσο, θα βρεθεί ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος αντίπαλος. Ο Λέρνερ Τίεν έχει ανεβάσει σημαντικά την απόδοσή του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο Νο. 19 της παγκόσμιας κατάταξης. Τα δυνατά χτυπήματα από τη βασική γραμμή και η αθλητικότητά του αποτελούν δύο από τα βασικά όπλα του παιχνιδιού του.

Οι δύο τενίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι άλλη μία φορά στο παρελθόν, τον Μάιο του 2026, στη φάση των «16» του τουρνουά της Γενεύης. Τότε, σε χωμάτινη επιφάνεια, ο Αμερικανός είχε πάρει τη νίκη με 2-0 σετ, με την αναμέτρηση να κρίνεται στις λεπτομέρειες, καθώς και τα δύο σετ οδηγήθηκαν στο tie-break.

Πού θα δείτε το Τσιτσιπάς - Τίεν

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λέρνερ Τίεν για τον πρώτο γύρο του Paris Masters είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 6.

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