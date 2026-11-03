Κορόνα: «Μάχη για τον τίτλο στη Super League, θα τα δώσει όλα με τη Ρεάλ η ΑΕΚ»

Στην ισπανική εφημερίδα «AS» παραχώρησε συνέντευξη ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με τον αθλητικό σύμβουλο του Παναθηναϊκού να τοποθετείται για αρκετά ζητήματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ισπανός αναφέρθηκε στην έως τώρα παρουσία του στο «τριφύλλι», στη μάχη για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, αλλά και στο επίπεδο της Super League.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την ΑΕΚ, με αφορμή την αναμέτρησή της με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Μάλιστα, μίλησε με θετικά λόγια για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τη δουλειά του στην Ένωση.

Αρχικά, ο Κορόνα έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας τη συμβολή του Ράφα Μπενίτεθ στην αγωνιστική βελτίωση της ομάδας.

«Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και εγώ τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Θεωρώ ότι καταφέραμε να πετύχουμε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους μας. Η ομάδα περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όμως ο Ράφα την οδήγησε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μέχρι τη φάση των "16", κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 16 χρόνια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνοντας λόγο για την ένταση και το έντονο συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τις αναμετρήσεις.

«Πρόκειται για ένα άθλημα με μεγάλη ένταση και έντονο συναισθηματικό φορτίο. Οι Έλληνες έχουν τεράστιο πάθος για το ποδόσφαιρο και τα μεγάλα παιχνίδια προκαλούν πολύ ισχυρές αντιδράσεις, τόσο σε στιγμές ενθουσιασμού όσο και σε περιόδους έντασης. Αυτή η νοοτροπία επηρεάζει και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Στα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων χρησιμοποιούνται συχνά ξένοι διαιτητές, ενώ η παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών στα γήπεδα είναι περιορισμένη. Η χώρα προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφάλεια και στη συνέχεια να προχωρήσει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου».

Όσον αφορά τη διεκδίκηση του φετινού τίτλου, ο Ισπανός εκτίμησε ότι η μάχη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστική, ενώ στάθηκε και στην οικονομική δυναμική των δύο ομάδων.

«Όλα δείχνουν ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ πιο δυνατή μάχη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Σε οικονομικό επίπεδο, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες».

Ο Κορόνα κλήθηκε να σχολιάσει και την ΑΕΚ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο χαρακτήρισε κομβικό για τη λειτουργία της ομάδας.

«Για μένα, ήταν η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Η αγωνιστική δομή παραμένει σχεδόν ίδια, με δύο πολύ δυνατούς κεντρικούς αμυντικούς και δύο επιθετικούς με μεγάλη σωματική δύναμη, όπως ο Γιόβιτς, ο οποίος έχει βρει τον ρόλο του, και ο Βάργκα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν καθοριστική για το σύστημά τους. Θεωρώ ότι η απουσία του είναι ιδιαίτερα αισθητή».

Παράλληλα, ο αθλητικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στον Χαβιέρ Ριμπάλτα για το έργο του στην ΑΕΚ, ενώ αξιολόγησε και τη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.

«Δεν συγκαταλέγεται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τα πρωταθλήματα των χωρών του Κόλπου, ακόμη και από το τουρκικό. Ειδικά όταν πρόκειται για τις μεγάλες ομάδες, η ποιότητα του παιχνιδιού είναι πολύ υψηλή».

Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, επισημαίνοντας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Ένωσης, αλλά και την ταχύτητα που διαθέτει η ισπανική ομάδα.

«Είναι μια ομάδα με τρομερή ταχύτητα, τόσο στον τρόπο που αγωνίζεται όσο και στη σωματική της κατάσταση. Οι κεντρικοί αμυντικοί της είναι πολύ δυνατοί, ενώ οι δύο επιθετικοί, εφόσον αγωνιστούν μαζί, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν λόγω της φυσικής τους δύναμης. Παρ' όλα αυτά, η επιθετική ταχύτητα της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική».

Ο Κορόνα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι φίλοι της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη βραδιά θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία προβολής του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Θα είναι απίστευτη. Σε τέτοιες βραδιές, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει την ευκαιρία να δείξει στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι διαθέτει ομάδες, φιλάθλους και πάθος. Οι Έλληνες δίνουν τα πάντα. Περιμένω μια πραγματικά θερμή ατμόσφαιρα. Ελπίζω να καταφέρω να βρίσκομαι εκεί. Εύχομαι στην ΑΕΚ τα καλύτερα, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο».