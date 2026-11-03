ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Θα γιορτάσει το 100ο παιχνίδι στο «σπίτι» της με μια μεγάλη πρόκληση!

«Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου». Ο στίχος του ύμνου της ΑΕΚ μοιάζει να γράφτηκε για μια βραδιά σαν κι αυτή της 4ης Νοεμβρίου.

Η «Ένωση» δεν βρίσκεται στα… καλύτερα της, έχοντας ηττηθεί στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια της. Μετά τις ήττες από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στο «σπίτι» της, εκεί όπου για πέμπτη σεζόν επιβεβαιώνει τη μεγάλη δυναμική της.

Η επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια μοιάζει με το καλύτερο γιατρικό για να επουλώσει τις πληγές, με τη διαφορά, βέβαια, ότι αυτή τη φορά έχει μπροστά της τη μεγαλύτερη πρόκληση από τότε που μπήκε στο νέο της «σπίτι». Η ΑΕΚ υποδέχεται τη «βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση που πέρα απ’ όλα τα άλλα έχει κι έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς είναι η 100η που θα διεξαχθεί στο νέο γήπεδο της «Ένωσης».

Η «κιτρινόμαυρη» ορμή της Νέας Φιλαδέλφειας!

Η αποστολή της ΑΕΚ κόντρα σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους (αν όχι τον μεγαλύτερο) του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μοιάζει με mission impossible, αλλά αν υπάρχει κάτι που αφήνει μια… χαραμάδα ελπίδας για κάτι θετικό, αυτό είναι η Allwyn Arena. Οι «κιτρινόμαυροι» διανύουν την πέμπτη σεζόν τους στο νέο τους γήπεδο κι ήδη έχουν «χτίσει» μια μοναδική δυναμική στην έδρας τους, όπου είναι… αμείλικτοι!

Οι αριθμοί των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακοί. Επτά παιχνίδια, επτά νίκες, 30 γκολ υπέρ και μόλις ένα κατά, σε Super League, Ευρώπη και Κύπελλο. Το μοναδικό γκολ που δέχθηκε ήρθε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό κι ενώ νωρίτερα είχε σημειώσει 8 γκολ!

Τα φετινά παιχνίδια της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

22/08 ΑΕΚ – Ηρακλής 4-0

– Ηρακλής 26/08 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0

– Λέφσκι Σόφιας 05/09 ΑΕΚ – Άρης 5-0

– Άρης 08/09 ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

– ΛΑΣΚ 17/09 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1

– Πανσερραϊκός 10/10 ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

– ΟΦΗ 24/10 ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0

– Παναιτωλικός Σύνολο: 7-0-0 Γκολ: 30-1

Ποσοστό νικών: 73,7%.

Στις προηγούμενες 99 αναμετρήσεις, η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει 73 νίκες, με το ποσοστό επιτυχίας να φτάνει το 73,7%! Στο 100ο ματς στην Allwyn Arena, η οποία θα είναι κατάμεστη το βράδυ της Τετάρτης (04/11), ο κόσμος της «Ένωσης» θα τραγουδάει «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου» και θα «σπρώξουν» τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι δίχως φόβο και με την απαιτούμενη «τρέλα» που θέλουν τέτοια ματς, θα δώσουν τη μάχη τους κόντρα σε ένα μεγαθήριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Άλλωστε, το τι προηγήθηκε και το τι θα επακολουθήσει στη σεζόν, δεν έχει καμία σημασία όταν έχεις στο «σπίτι» σου ένα ραντεβού στα… αστέρια με τη «βασίλισσα».

Τα συνολικά ματς της ΑΕΚ στην Allwyn Arena