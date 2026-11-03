NBA: Κυρίαρχος ο Ντόντσιτς στη μονομαχία με τον Αντετοκούνμπο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πανηγύρισαν μια άνετη νίκη με 138-116 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, στη μεταξύ του μονομαχία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι «λιμνάνθρωποι» είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά και κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην επικράτηση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η προσωπική κόντρα των δύο μεγάλων αστέρων του NBA.

Ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Για τους Λέικερς, ο Ριβς συνέβαλε με 27 πόντους, ενώ ο Κέσλερ κατέγραψε double-double, έχοντας 15 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Στον αντίποδα, για τους Χιτ, ο Τόμσον ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του με 19 πόντους.

Δείτε τα επίσημα στατιστικά της αναμέτρησης