NBA: Μεγάλες νίκες για Ρόκετς, Σπερς και Σίξερς - Πρώτη ήττα για Γκρίζλις - Τα αποτελέσματα

Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς στο NBA, με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σημαντικά αποτελέσματα. Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 109-93, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, φτάνοντας στη νίκη με 119-97.

Στο Χιούστον, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους, διατηρώντας τον έλεγχο απέναντι στους Σέλτικς. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ρόκετς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 7-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Για την ομάδα της Βοστώνης, ο Τζέισον Τέιτουμ μέτρησε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Σαν Αντόνιο, όπου οι Σπερς κυριάρχησαν απέναντι στους Τζαζ, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 119-97. Τα «Σπιρούνια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2, έχοντας ως κορυφαίο τον Ντίλαν Χάρπερ, που σημείωσε 17 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Από την πλευρά της Γιούτα, ξεχώρισε ο Λάουρι Μάρκανεν με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στο Μέμφις, οι Πέλικανς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο ξεκίνημα των Γκρίζλις, επικρατώντας με 135-134 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που χρειάστηκε παράταση για να αναδείξει νικητή. Οι γηπεδούχοι προέρχονταν από έξι διαδοχικές νίκες, ωστόσο η Νέα Ορλεάνη κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό. Ο Ζάιον Ουίλιαμσον ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Γκρίζλις ξεχώρισε ο Τάι Ζερόμ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση με 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σημαντική εκτός έδρας επιτυχία πανηγύρισαν και οι Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι πέρασαν από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς με 115-110. Οι «Βασιλιάδες» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Τεξανούς, με τον Ντάριους Ακούφ να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή, έχοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Μάβερικς, ο Ντάνιελ Γκάφορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τέλος, οι Φιλαδέλφεια 76ερς συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις, επικρατώντας με 126-107 των Σικάγο Μπουλς. Οι Σίξερς έδειξαν ξανά την αγωνιστική τους ανωτερότητα και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην επικράτηση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-1. Αντίθετα, οι Μπουλς συνέχισαν την αρνητική τους πορεία, υποχωρώντας στο 1-6.

Κορυφαίος για τη Φιλαδέλφεια ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Από την πλευρά του Σικάγο, ο Κέιλεμπ Ουίλισον ξεχώρισε με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: