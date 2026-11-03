Ο Ντρέιμοντ Γκριν πρόσθεσε ακόμη ένα επεισόδιο έντασης στο ενεργητικό του, καθώς ενεπλάκη σε διαμάχη εντός παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Φίνιξ Σανς.

Ο 36χρονος φόργουορντ δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει πίσω του τις γνωστές αντιδράσεις του, καθώς, ακόμη και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν διστάζει να ανεβάσει τους τόνους όταν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος.

Αυτό συνέβη και στο παιχνίδι των Ουόριορς με τους Σανς, όταν ο Κάμαν Μάλουαχ επιχείρησε να κινηθεί προς το καλάθι της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ. Ο Γκριν τον σταμάτησε με μια λαβή που παρέπεμπε σε ελληνορωμαϊκή πάλη, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να βρεθεί στο παρκέ.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Μπρουκς έσπευσε αμέσως να ζητήσει εξηγήσεις από τον Γκριν, ο οποίος τον έπιασε από τον λαιμό, με την ένταση να κορυφώνεται και την κατάσταση να φτάνει μια ανάσα από το να ξεφύγει.