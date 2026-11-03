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Θλίψη - Πέθανε ο παίκτης της Τενερίφης που δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από αντίπαλο τερματοφύλακα

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ισπανικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, μερικές ώρες μετά την σοκαριστική του σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τενερίφης με την Ανδόρρα για τη δεύτερη κατηγορία. 

Θλίψη - Πέθανε ο παίκτης της Τενερίφης που δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από αντίπαλο τερματοφύλακα
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Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε συγκρουστεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο επιθετικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα, ο ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με το ιατρικό προσωπικό να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί.

Η Τενερίφη εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του ποδοσφαιριστή, ενώ παράλληλα στάθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του:

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών».

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